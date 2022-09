Westlandse Soroptimisten breien zich in het zweet voor migranten die het koud hebben

VELO wint in zinderende sporthal en beleeft een droomde­buut in de eredivisie: ‘De juiste mentali­teit’

De handbalsters van Venéco/VELO hebben zaterdag hun allereerste wedstrijd ooit in de eredivisie met 32-31 van VZV gewonnen. De prestatie van jewelste werd door niemand verwacht, maar zorgde voor vrolijke gezichten in de bomvolle sporthal in Wateringen. ,,VELO is voor het hele dorp.”

4 september