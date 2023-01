Westlandse strooiploeg klaar voor vorstperiode: ‘Voor zulke momenten leven wij’

Nu het kwik ook in Westland weer richting 0 graden Celsius gaat of zelfs daaronder komt, draait het team gladheidsbestrijding van de gemeente Westland op volle toeren. Zestien strooiwagens kunnen ingezet worden om de 450 kilometer aan autowegen en 150 kilometer aan fietspaden binnen de gemeentegrenzen ijsvrij te maken.

Toen het in december een week vroor, is er zeven keer een volledige strooiactie gedaan, vertelt Sabrina van den Burg van het team gladheidsbestrijding op de website van de gemeente Westland. ,,Dat betekent dat we in die ene week ongeveer 4200 kilometer gereden hebben”, laat ze weten. ,,Daarnaast is er een aparte bruggenroute. Die rijden we meestal in het voor- en naseizoen. Want bruggen worden vaak eerder koud en daardoor glad.”

2 miljoen kilo zout

In die decemberweek is ongeveer 210.000 kilo zout gestrooid, vervolgt Van den Burg. ,,Dat is bijna de helft van de totale zoutvoorraad (450.000 kilo) die op de gemeentewerf opgeslagen ligt. Mocht die tijdens een langere vorstperiode dreigen op te raken, dan is dat geen probleem. Bij onze leverancier ligt namelijk zo’n 2 miljoen kilo voor ons op voorraad. Dat kan met één telefoontje onze kant op komen als het moet.”

Geoliede machine

Sinds eind december is de temperatuur niet meer in de buurt van het vriespunt gekomen. ,,Daarmee is ook de druk weer een beetje van de ketel. Mocht Koning Winter terugkomen, dan zijn wij er klaar voor. Het klinkt misschien gek, maar voor zulke momenten leven wij. Iedereen werkt dan als een goed geoliede machine samen. Van de mensen op de gemeentewerf, waar de wagens staan en het zout opgeslagen ligt, tot de chauffeurs van de zestien strooiwagens. De meeste chauffeurs zijn in dienst bij de aannemer die in opdracht van ons de strooiwerkzaamheden uitvoert, maar het voelt alsof we collega’s zijn.”

