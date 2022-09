‘Westlandse terrassen moeten zo ruim blijven’

met video Zoektocht naar ‘zeer gewelddadi­ge’ straatro­ver: slachtof­fer (79) durft amper alleen over straat

De politie is naarstig op zoek naar een ‘zeer gewelddadige’ straatrover die een 79-jarige man ernstig mishandelde in Den Haag. Het slachtoffer, dat zijn hondje uitliet op de Bragastraat, werd daar midden op de dag geschopt en geslagen door de straatrover. De 79-jarige man durft volgens de politie amper nog alleen de straat op en houdt waarschijnlijk blijvend letsel over aan de ernstige mishandeling.

8:23