Westlandse vindt ‘huishoudelijk mesje’ van 50.000 jaar oud

Het vuurstenen ‘aardappelschilmesje’, zoals het wordt genoemd, is te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Hier meteen dan ook de eerste rectificatie. Met dit mesje werden absoluut géén aardappelen geschild. ,,Die bestonden helemaal nog niet", zegt Marcel Niekus die het onderzoek naar de vondst heeft geleid. ,,Gebruikssporen hebben we niet gevonden, maar het is aannemelijk dat het een dagelijks gebruiksvoorwerp was, bijvoorbeeld bij het schoonmaken van dierenhuiden.”



Willy van Wingerden (58) uit Honselersdijk heeft het vuurstenen mesje met ‘teren handvat’ gevonden en ging vanmiddag zelf kijken naar 'haar vondst’. Nu niet meer bij haar thuis, maar veilig achter glas in een vitrine. ,,Super bijzonder dat ik mijn 'baby’ weer kan zien vanmiddag. Het blijft mijn vondst. De steen is maar heel kort bij mij thuis geweest natuurlijk.”