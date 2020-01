Westlandse vrachtwagenchauffeur waarschuwt met filmpje: ‘Zonder licht zien we je echt niet’

,,We zijn allemaal deelnemers en dus allemaal verantwoordelijk in het verkeer”, zegt de Westlander, die regelmatig over de Westlandse wegen tuft als vrachtwagenchauffeur. ,,Maar mijn beroepsgroep wordt toch het vaakst aangekeken als er een ongeluk gebeurt. Met deze video wilde ik laten zien hoe moeilijk het soms is voor ons om fietsers te zien als ze geen licht aan doen. We moeten het met zijn allen doen, dat wil ik met deze video aangeven. Ik wil mensen wakkerschudden.”



De video is gisterochtend geplaatst en nu 156 keer gedeeld. ,,Ik ben wel verbaasd dat de video zo hard gaat. Maar de boodschap is in ieder geval goed aangekomen: Zo moet je een kind niet de straat op sturen.”