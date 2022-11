Westlandse VVD brengt taart naar lokale ondernemers: ‘Laat de grote webshops even links liggen’

,,We hebben superleuke winkels om de hoek zitten, dus laten we die grote webshops even links laten liggen’’, zegt raadslid Suzanne van Erven van de Westlandse VVD. ,,Komende vrijdag is het Black Friday. Laten we dan de daad bij het woord voegen en iets bij lokale winkeliers kopen.”

Ondernemers hebben het zwaar en dan is het natuurlijk makkelijk om meteen te wijzen naar de overheid, vervolgt Van Erven. ,,Die overheid pakt ook haar rol, al is het de vraag of alle ondernemers hiermee geholpen zijn. En de rol van de gemeente is er onder meer voor te zorgen dat de winkelstraten aantrekkelijk zijn en blijven. Maar mensen kunnen zelf ook een bijdrage leveren door geld uit te geven bij een lokale winkelier in plaats van bij een grote webshop. Want laten we eerlijk zijn, ook in Westland is alles te koop.”

Rare tijd

Remke van den Ende van Bonjour Boutique in de Langestraat in 's-Gravenzande werd aangenaam verrast door de taart van de Westlandse VVD. ,,Er is normaal gesproken niet veel aandacht voor de Dag van de Ondernemer, dus dit is heel erg leu’’, reageert ze. ,,Het is natuurlijk een hele rare tijd geweest. Voor corona zat online shoppen helemaal in de lift en tijdens corona bleef dat, maar nu merk je dat heel veel mensen het weer heel fijn vinden dat ze weer in een winkel kunnen komen. Gezellig door het dorp struinen, dat hebben mensen echt gemist.”