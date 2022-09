WestlandStek voor Cock van der Lans van bridgeclub De Driehoek

Peter leerde in gespreks­groep voor terminale patiënten praten over zijn ziekte: ‘Je kunt het niet alleen’

Hij was sportief, werkte veel in zijn moestuin en was heel actief binnen het verenigingsleven. Totdat hij pijn in zijn nek kreeg. Het bleek uitgezaaide kanker. Peter Vijverberg (71) was vol ongeloof, kon er niet over praten. Totdat hij zijn gevoelens eindelijk durfde te uiten in een gespreksgroep voor mensen met een terminale ziekte. ‘Je kunt dit niet alleen handelen.’

27 september