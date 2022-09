Wethouder beloofde te gaan kijken naar een pumptrackbaan, ‘maar daarna werd het stil’

Verkeers­lus­sen verboden voor vrachtwa­gens, maar wie gaat aanpassin­gen betalen? ‘Het is treurig’

Het goede nieuws is dat de foute verkeerslussen in de Naaldwijkse Secretaris Verhoeffweg verkeersveiliger worden, het slechte nieuws is dat niemand weet waar de rekening van de aanpassingen naartoe moet. Wethouder Pieter Varekamp heeft desalniettemin besloten om de werkzaamheden al gelijk te laten beginnen omdat de drukke kruising klaar moet zijn voordat de nieuwe Jumbo Foodmarkt Koornneef daar op 4 oktober opengaat.

1 september