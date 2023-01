Wethouder Rombout opent Repair Café en biedt zijn kapotte koffiezetapparaat ter reparatie aan

,,We moeten niet zomaar alles weggooien, dat is zonde”, vindt wethouder Rombout. ,,Heel veel spullen zijn nog hartstikke goed. Met een kleine ingreep kun je ze vaak weer jaren gebruiken. Ik hoop dat dat bij mijn koffiezetapparaat ook zo is. We moeten fabrikanten ook gaan afleren dat dingen zo geproduceerd worden dat ze niet meer te repareren zijn.”

Draagbaar

De reparateurs weten bijna altijd raad, er is een scoringspercentage van ruim 50 procent, weet Van Pelt. ,,Sommige fabrikanten gebruiken schroefjes waar we geen gereedschap voor hebben. Als we zo’n merk binnen zien komen, moeten we helaas zeggen: dit gaat niet, want we krijgen het apparaat niet open.” De hulp is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. ,,Hiervan kopen we materiaal.”