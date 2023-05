Wethouder Rombout wéér op de wip, nu in extra raadsvergadering over de Veiling: ‘Het laatste zetje’

Grote zorgen over schrappen van locaties voor tijdelijke woningen: ‘Zo gaan we die huizen natuurlijk nooit realiseren’

Net als met het vinden van locaties voor de huisvesting van arbeidsmigranten wil het ook met het realiseren van tijdelijke woningen voor Westlandse jongeren en starters nog niet zo vlotten. Van vier mogelijke locaties die in maart werden gepresenteerd is nog maar een halve over. En zelfs daarover is de gemeenteraad nog flink verdeeld. ,,Wij maken ons grote zorgen.”