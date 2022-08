Wethouder Rombout: WOS verhuist naar De Veiling

De toekomst van de lokale omroep WOS ligt in De Veiling in Poeldijk, ondanks dat de stichting sociaal cultureel centrum De Leuningjes, die nu de evenementenlocatie huurt, daar anders over denkt.

Dat heeft wethouder Barend Rombout (Westland Verstandig) de gemeenteraad woensdagavond laten weten. Henk van den Bos, de voorzitter van de stichting, zei maandag in deze krant dat de komst van de WOS naar De Veiling ‘een gepasseerd station’ is, maar daar denkt het Westlandse gemeentebestuur anders over.

,,Onze intentie is nog steeds dat de WOS naar De Veiling gaat en daar komen ook de bibliotheek, het huis van de buurt en een kinderdagverblijf bij”, stelt de wethouder. ,,Er waren weerstanden, maar niet bij de WOS en Okidoki (kinderopvang, red.). Over de rol van de stichting gaan we het volgende week woensdag hebben als er weer een gesprek gepland staat.” De huurovereenkomst tussen de stichting en de gemeente voor De Veiling loopt op 31 december van dit jaar af.

Belangrijkste

Het belangrijkste van alles is volgens Rombout dat de tweede Berkenflat er komt op de plek waar nu nog de WOS en Okidoki zitten in ‘s-Gravenzande. ,,Ouderen in Westland moeten gehuisvest worden, dus de tweede Berkenflat móet doorgaan”, zegt Rombout resoluut.

