Wethouder Van Staalduinen: ‘Geen sprake van sluiting Huisartsenpost Westland’

Natuurlief­heb­bers willen groen hart in het Watergat en bieden illustra­tie van de toekomst aan

De Bewonersgroep Monster Noord en Natuurlijk Delfland/Westland vrezen voor de komst van 130 dure woningen in het Watergat in Monster. Zij willen dolgraag dat de duinvallei groen blijft en hebben daarom een ontwerp gemaakt van hoe het gebied er volgens hen in de toekomst uit moet zien. Hun motto is een groen hart voor het Watergat.