WhatsApp-fraude: Maaslandse vrouw lokt oplichter die zich voordeed als zoon op gewiekste wijze in de val

Zeldzame veldleeuwe­rik maakt nest bij boer Jeroen in Maasland

15 juni Jeroen van der Kooij is zo trots als een pauw. De boer uit Maasland heeft een nest van een veldleeuwerik op zijn land gevonden. De veldleeuwerik was ooit de meest algemene akker- en weidevogel van ons land, maar de stand van de broedvogel is met maar liefst 95 procent afgenomen. ,,Dat de veldleeuwerik hier dan weer een plek vindt, is een enorme opsteker.”