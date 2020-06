Wie 100 wordt of 60 jaar getrouwd is, verdient een feestje: ‘Komst van de burgemeester is 'n eer’

Een hand, drie zoenen en een grote bos bloemen. Een half jaar geleden zou niemand daarvan opkijken. Wie de honderd jaar bereikt of 60 jaar getrouwd is, verdient een feestje. Gebruikelijk is ook dat de (loco)burgemeester iets van zich laat horen. Veel gemeenten hebben de jubileumbezoekjes tijdelijk afgeblazen vanwege corona. Wel wordt een bos bloemen en een brief thuis gestuurd.

Vorige week stond in deze krant een interview met Henk en Jo van der Plas, die op de dag van hun 65-jarig huwelijk niemand van het Westlandse gemeentebestuur op bezoek krijgen. De gemeente volgt de landelijke richtlijnen van het RIVM en wil de feestvarkens (ouderen en daarom kwetsbare doelgroep) geen onnodig risico laten lopen. Wel krijgen ze het aanbod om het bezoek in september in te halen. Toch konden de Westlanders hun teleurstelling niet onderdrukken.

,,In het Westland betekent het nog echt iets als de burgemeester op bezoek komt”, vertelt Thierry Schut. De AD-fotograaf maakt sinds 2008 in opdracht van de gemeente Westland foto’s van de visites aan een 100-jarige of jubilerend echtpaar. ,,Gemiddeld zo’n twee keer per week.”

Volledig scherm Mevrouw Tangel-Dekker uit Kwintsheul vierde op 7 december haar 100ste verjaardag. Burgemeester Arends heeft haar hartelijk gefeliciteerd met deze mijlpaal. © Thierry Schut

Vergrijzing

Het aantal gouden (50 jaar), diamanten (60 jaar) en platina (70 jaar) huwelijksjubilea dat jaarlijks gevierd wordt, neemt toe. Dat komt door de vergrijzing. De koperen (12,5 jaar), zilveren (25 jaar) en robijnen (40 jaar) huwelijken dalen echter al jaren. Er wordt minder getrouwd en meer gescheiden. Zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Best bijzonder dus, als je 60, 65 of 70 jaar getrouwd bent. Voor corona kon je een bezoekje van de (loco)burgemeester verwachten. Ook komt de burgervader op visite als je 100 bent en elke verjaardag die daarna nog volgt. Schut: ,,Veel mensen vinden het een eer dat de burgervader langskomt. Burgervader, het zit in dat woord. Vroeger een figuur die je wel eens in pak in het dorp zag lopen, maar verder weinig tegenkwam. Dat zo iemand opeens bij je op de bank zit, is voor de ‘oudere’ generatie heel bijzonder.”

Volledig scherm Het echtpaar Eijgermans- van der Heijden uit Kwintsheul is 60 jaar getrouwd op 4 december. Burgemeester Arends bracht een mooie bos bloemen mee tijdens het felicitatiebezoek. © Thierry Schut

‘Man des huizes’

Zodra de deurbel gaat, doet de ‘man des huizes’ vaak de deur open, is Schut zijn ervaring. Dan volgt koffie en een gebakje. ,,Ze weten dat we komen, want ze hebben voorbereidingstijd nodig”, zegt de fotograaf met een knipoog. ,,Altijd netjes ‘in ‘t sis’, zoals we dat in het Westland zeggen: Opgedirkt, netjes in pak.”

Als de burgemeester andere verplichtingen heeft, wordt hij of zij vervangen door een wethouder. Dat levert wel eens teleurstelling op de gezichten op. ,,Vooral vroeger, toen Sjaak (van der Tak, red.) nog burgemeester was, vroegen mensen specifiek naar hem. Sjaak was op een gegeven moment gewoon echt een Westlander geworden. Mensen willen nu Bouke Arends graag leren kennen.”

Na al die bezoekjes - Thierry Schut schat zelf in dat hij er ruim 400 op de gevoelige plaat heeft vastgelegd - heeft hij genoeg advies kunnen inwinnen. Het geheim van een lang en gelukkig leven of huwelijk? ,,Veel lachen met de mensen om je heen.”

Den Haag: ‘Elke 100-jarige zelf bezoeken is in Den Haag nauwelijks te doen’ Bij zijn komst in oktober 2019 liet interim-burgemeester Johan Remkes van Den Haag er geen twijfel over bestaan: hij zou geen burgemeester worden van ‘feesten en partijen’. En dus ook niet van linten knippen en 100-jarigen bezoeken. Toch heeft Remkes zo nu en dan een bezoekje gebracht aan Hagenaars die een eeuw lang op aarde rondlopen, zo verklapt een gemeentewoordvoerder. ,,Als het er even tussendoor kon, is hij wel eens langs geweest. Met een bos bloemen.’’ Nu er een virus rondwaart, is het al een stuk minder vanzelfsprekend dat een burgemeester elke 100-jarige een bezoek brengt. In Den Haag geldt wel dat alle eeuwlingen op z’n minst een telefoontje (en bloemen) krijgen. Wat ook meespeelt, is de grootte van de gemeente. ,,Den Haag telt 600.000 inwoners: Elke 100-jarige zelf bezoeken, is hier nauwelijks te doen.’’

Delft: ‘100-jarigen krijgen een belletje’ De coronacrisis heeft ook in Delft toegeslagen als het gaat om aandacht van de burgemeester voor jubilea als 50- of 60-jarige huwelijken en het bezoeken van 100-jarigen in de stad. Toch wil burgemeester Marja van Bijsterveldt deze groep zeker niet vergeten, zo laat ze via een woordvoerder weten. ,,Ze belt in deze tijd daarom wél naar de 100-jarigen. Van de week gebeurde dat nog en de betrokkene was zeer ontroerd. Een andere 100-jarige werd verrast met een videoboodschap van de burgemeester.”

Zoetermeer: ‘Bezoekje kan worden ingehaald’ Jubilerende bruidsparen in Zoetermeer krijgen een brief met de felicitaties en de uitleg waarom de burgemeester wegens coronamaatregelen niet langs kan komen. Waarnemend burgemeester Lokker is van plan om vanaf eind juli desgewenst weer op bezoek te gaan bij honderdjarigen en bruidsparen die hun 70-jarig huwelijk vieren, laat zijn woordvoerder weten. Vanaf september is het plan dat de burgemeester ook weer de 60- en 65-jarige bruidsparen bezoekt. En als de sinds maart ‘onbezochte’ bruidsparen en eeuwlingen dat willen, maakt Lokker alsnog voor hen een gaatje vrij in zijn agenda.

Leidschendam-Voorburg en Rijswijk: Burgemeester Klaas Tigelaar van Leidschendam-Voorburg heeft in deze coronatijd 100-jarigen de teleurstelling dat hij geen taartje kwam eten, kunnen besparen. Er wáren geen inwoners van zijn gemeente die deze hoge leeftijd bereikten. Maar er staat wel zo’n verjaardag op de agenda. ,,Op 23 juli hebben we wel een dame die 100 wordt”, laat de woordvoerder van burgemeester Tigelaar weten. ,,Zij zal een brief en een boeket bloemen ontvangen.” Ook in Rijswijk legt burgemeester Michel Bezuijen sinds de coronacrisis geen fysieke bezoeken meer af aan jubilarissen. Bezuijen blijft dat in ieder geval tot september op die manier doen. ,,Wel belt hij ze persoonlijk om ze te feliciteren”, vertelt zijn woordvoerder.