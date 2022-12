Wie heeft de schoonste straat van Westland na de jaarwisseling?

van wieg tot graf Getalen­teer­de Emmy (78) werd als ‘liefste piano-juf’ onmisbaar in haar dorp

Emmy van der Wilk (8 juni 1944 – 21 november 2022) werd geboren in de Velpsestraat in Den Haag. Zij was de op een-na-jongste van de vijf dochters van een pianotechnicus die werkte in de pianozaak van Mossel en Versteege aan de Zoutmanstraat. Haar moeder noemde haar een ‘oorlogskind’, dat met kunst en vliegwerk in de Hongerwinter in leven werd gehouden.

27 december