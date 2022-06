Wie kan de Westlander aan het verstand brengen dat dit nu juist niet de bedoeling is?

columnSinds enige jaren wordt in de gemeente Westland minder gemaaid. De reden: zo valt er meer te knagen voor insecten. Vogels kunnen broeden in de berm. Bloemen bloeien. Als u denkt: wat ziet die berm er rommelig uit – het is voor de natuur. Maar daar heeft de mens maling aan. Want je wil wél makkelijk in je bootje kunnen stappen aan de kant.