Wie tegels inlevert, krijgt in ruil gratis tuinplanten

Opmerkelij­ke switch van arbiter Louis Wagner na hartstil­stand tijdens wed­strijd

De markante arbiter Louis Wagner heeft een opmerkelijke beslissing genomen. De scheidsrechter werd eind april nog getroffen door een hartstilstand op het veld. Inmiddels is de Hagenaar weer op de been en vanaf komend seizoen is hij zelfs weer actief in de voetballerij.