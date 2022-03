Wie weet waar Carolina (60) uit Monster is? Vrouw is al twee weken vermist

Carolina is het laatst gezien op de Vlotlaan in Monster. Zij is op de fiets vertrokken in de richting van het strand dan wel het Schelpenpad in Monster. Hier is haar fiets later aangetroffen. Carolina is te herkennen aan haar zwarte lange, glimmende gewatteerde jas en zwarte broek. Ze heeft een slank postuur, blond haar en is ongeveer 1.78 meter lang.