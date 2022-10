Wie wil sprookjes komen vertellen? Bibliotheek op zoek naar enthousiaste voorlezers

De Lier is weer helemaal bij de tijd: uurwerk van de Dom weer in ere hersteld

De Lierse Dom is helemaal in ere hersteld en weer volledig bij de tijd. Maandag zijn de uurwerken geplaatst en de cijferringen met verlichting gemonteerd. Dat was nodig omdat de verlichting van het uurwerk niet meer werkte. Met het terugplaatsen van de gerestaureerde uurwerken is de Dom weer compleet.

8:11