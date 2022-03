Wie wint de Westlandse vrijwilligersprijs WestlandHart?

Gemeentebe­stuur neemt belangrij­ke besluiten in ‘blessure­tijd’: toeval of eigen straatje schoonve­gen?

De gemeenteraadsverkiezingen zijn nog maar net voorbij en voordat er een nieuw gemeentebestuur is heeft het ‘oude college’ in Westland nog snel allerlei belangrijke besluiten genomen: goedkeuring voor twee arbeidsmigrantenlocaties, een plek voor de nieuwe islamitische school en er is nog een financiële strop van een kleine 3,2 miljoen euro na het opruimen van asbest in Wateringen. Toeval? Of een kwestie van het eigen straatje schoonvegen?

