Wie wint de Westlandse vrijwilligersprijs?

Bonden en bloemenvei­ling verwachten snel witte rook over nieuwe cao: ‘Het is mierenneu­ken op een postzegel’

De dreigende staking van het personeel op de werkvloer bij bloemenveiling Royal FloraHolland in Naaldwijk is naar alle waarschijnlijk wel van de baan. De vakbonden en de veiling verwachten uiterlijk dinsdag witte rook over de onderhandelingen voor een nieuwe cao. ,,Het is mierenneuken op een postzegel.”