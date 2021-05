Wielaart maakte zijn belofte waar, na twee jaar staat er een nieuw bad: ‘De Boetzelaer zit in mijn dna’

Waarom alle Westlandse zwembaden het hoofd boven water houden: ‘Je bent niet populair als je bad sluit’

9 mei Zwemmers trekken weer baantjes in de Waterman in Wateringen en ook de nieuwe Boetzelaer in Monster opent spoedig de deuren. Daarmee heeft Westland als vanouds vijf zwembaden in bedrijf. Het lijkt een luxe, maar geen politieke partij haalt het in z’n hoofd een zwembad dicht te gooien ,,Je bent niet populair als je er één sluit.”