Wielepetcross levert 81.000 euro op voor Team Westland: ‘Alles viel op de goede plek’

Dure Tijd Met deze app betaal je maar een derde voor je sushi: ‘Mooi meegenomen dat je geld kan besparen’

Voor een derde van de normale prijs brood halen bij het Vlaamsch Broodhuys of een avondmaaltijd bij de Sushi Meisjes én voorkomen dat eten wordt verspild. Dat kan met de mobiele applicatie Too good to go. Handig in deze dure tijden.

13 mei