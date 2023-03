Wielepetcross levert maar liefst 70.000 euro op

Sporthal De Wielepet in Monster stond vrijdag en zaterdag volledig in het teken van de ERP Wielepetcross. Vrijdag was het de beurt aan 960 kinderen van de groepen 7 en 8 van diverse Westlandse basisscholen om op de spinningfiets te stappen en zaterdag werkten de volwassenen zich flink in het zweet.

Team Westland

De kinderen hadden zich allemaal laten sponsoren door familie en bekenden en het opgehaalde geld wordt besteed in de regio. Ze hebben op school ook een presentatie gehad over waar Team Westland, dat zo veel mogelijk geld vergaart in de strijd tegen kanker, voor staat. En dat bewegen en gezond leven kan helpen bij het voorkomen van allerlei ziektes.

Wandelaars en hardlopers

En zaterdag was het de beurt aan de volwassenen. Die konden van 13.00 tot 16.00 op één van de vele spinningfietsen in de sporthal stappen. Ook vertrokken er om 14.00 uur wandelaars voor het podium van de spinners en een half uur later gingen de hardlopers weg voor een paar pittige rondjes over de duinen, het strand en de trappen rondom de sporthal aan de Heijdseweg in Monster.

Organisator René van Dijk van de spinningmarathon is na dit grote succes alweer bezig met de volgende actie. ,,Nu gaan we op naar de finale op 27 mei, waar we met de jeugd van Team Westland een Break Out challenge gaan organiseren”, zegt hij. ,,Een ronde van 42 kilometer door Westland waarbij we zo veel mogelijk mensen gaan uitdagen om die te wandelen, hard te lopen en zo vaak mogelijk te fietsen.”

