Wielerliefde wordt in Westland met de paplepel ingegoten

Lierse schilderes houdt open huis tijdens werkzaamhe­den

Wie een schilderes uit De Lier in levende lijve wil zien terwijl ze aan het werk is, krijgt zaterdag de kans. Op zaterdag 30 juli werkt Ger Alleblas-Behrtel tussen 13 en 16 uur in de werkplaats van museum De Timmerwerf in De Lier. Bij wijze van uitzondering werkt ze terwijl het publiek kan kijken. Tussen het schilderen door vertelt ze bezoekers over haar werkwijze en laat ze ook ander werk zien.

26 juli