Wielrenner gewond na val in Kwintsheul

Is de rust nu eindelijk terug aan de Westlandse kust? Gemeente­raad is er niet gerust op

In omliggende kustgemeenten is het allang geregeld en zijn de regels voor strandpaviljoens kraakhelder. In Westland moet al het gesteggel over wat er nu wel en niet mag met horeca en recreatie op het strand met een nieuw bestemmingsplan ook eindelijk tot het verleden gaan behoren. Al is de gemeenteraad er nog niet helemaal gerust op. ,,Dit is toch niet te handhaven?”

29 september