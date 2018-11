'Wiet is meest medicinale plant, maar blijft in het verdomhoekje'

Zijn vijf wietplanten werden vorig jaar door de politie in beslag genomen en vernietigd. En daarmee was de kous af. Volgens het Openbaar Ministerie althans, want Barendse zelf liet het er niet bij zitten. Hij heeft de planten nodig om cannabisolie te maken, die hem helpt tegen de zenuwpijnen in zijn rug en benen. ,,Als ik dat bij de apotheek moet kopen, ben ik op jaarbasis tussen de 9000 en 15.000 euro kwijt. Van de verzekering krijg ik niets vergoed. Daarvoor moet je zo ongeveer terminaal zijn.‘’



Bovendien werkt die olie niet zo goed als zijn thuisgemaakte product. ,,Dat komt omdat die wiet van de apotheker bestraald wordt, om de mogelijke schimmels te doden. Maar daardoor wordt de werkzaamheid minder. Jij wilt toch ook liever een biologische bloemkool op je bord dan een bestraalde bloemkool?‘’



Dus kweekte Barendse zelf wietplanten op. Niet in het geniep op een zolderkamertje met illegaal afgetapte stroom, maar gewoon in de achtertuin. Barendse lichtte zijn buren in, zijn huisarts en schreef zelfs brieven naar de gemeente, politie en het ministerie van Volksgezondheid. Hij meldde netjes dat hij vijf planten had staan, voor eigen, medicinaal gebruik. Antwoord op zijn brieven kreeg hij niet. ,,Ze weten niet hoe ze hiermee om moeten gaan.''