Wijkagent sprint uit auto en pakt dieven die schnitzels, sokken en sterke drank stelen

Poeldijkse handelaar in afslankpil­len met amfetami­nen loopt tegen de lamp

Burgemeester Bouke Arends van Westland heeft een last onder dwangsom opgelegd aan een man die vanuit een woning in Poeldijk handelde in afslankpillen met amfetaminen. Als de man opnieuw de fout ingaat, moet hij een geldbedrag van maar liefst 6000 euro betalen.