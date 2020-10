Wijkagente blootsvoets achter inbreker aan

Eindelijk nieuwe huizen aan de Sportlaan: Gemeente­raad dolblij, maar aantal omwonenden absoluut niet

8 oktober Jarenlang lag er een terrein braak langs de Sportlaan in De Lier op de plek van de voormalige tuinbouwschool, maar daar komt nu eindelijk verandering in. Woningcorporatie Arcade wil er 62 woningen, waarvan 42 sociale huurwoningen, bouwen en dat is tot grote tevredenheid van een meerderheid in de gemeenteraad. Alleen een aantal omwonenden ziet niets in het plan.