Wil van den Bos Czn, de laatste burgemeester van Wateringen is overleden. 

De in 1940 geboren CDA-politicus was eerder wethouder in Gouda en werd in november 1988 benoemd tot burgemeester in Wateringen. Hij bleef daar tot 1 januari 2004, tot die gemeente overging in de nieuwe gemeente Westland en zijn functie kwam te vervallen. Daarna was hij enige tijd gemachtigden van het College Sanering Zorginstellingen. Ook was hij nog jarenlang voorzitter van het Genootschap Oud -Westland.