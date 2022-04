Wilt u zo vriendelijk zijn om even in de agenda te kijken?

Westland in top vijf van Nederland met opvang van vluchtelin­gen uit Oekraïne

Westland heeft 578 vluchtelingen uit Oekraïne onderdak geboden. Alle 316 mensen op de gemeentelijke locaties zijn inmiddels ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en dat geldt ook voor de 262 vluchtelingen (168 volwassenen en 94 kinderen) die door particulieren worden opgevangen. Hiermee staat Westland in de top 5 van gemeenten in Nederland qua aantal inschrijvingen.

