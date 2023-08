Winnares Heel Holland Bakt opent eigen zaak met zus: ‘André stuurde lief filmpje en Robèrt deelt zijn kennis’

Certhon in Japanse handen: robotbou­wer Denso neemt kassenbouw­be­drijf volledig over

De Westlandse kassenbouwer Certhon komt volledig in Japanse handen. Denso, de op één na grootste leverancier van geavanceerde autotechnologie ter wereld, had al een minderheidsbelang in het familiebedrijf uit Poeldijk en de Japanse robotbouwer neemt nu alle aandelen van Certhon over.