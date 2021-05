Wippolderlaan gaat volgend jaar op de schop en moet opstoppingen verhelpen

De provincie Zuid-Holland is ‘verheugd’ dat het gemeentelijke besluit deze week is gevallen. Dwars door het Westland vormt de weg de verbindingsweg tussen Hoek van Holland en de afslag Den Haag-Zuid op de A4. De N211 staat (buiten coronatijd) met 71.000 motorvoertuigen per dag bekend als één van de drukste provinciale wegen van Nederland. Dit zorgt met name in de spits voor flinke opstoppingen.