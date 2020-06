Witwasser valt door de mand bij kentekencontrole, ruim 21.000 euro in beslag genomen

Omwonenden woest over komst sporttoe­stel­len op grasveld in Dreespark

10:00 De gemeente Westland heeft in totaal zestien locaties bekeken in de zoektocht naar een geschikte plek voor sporttoestellen voor calisthenics en freerunning. Daarbij is het Dreespark in Naaldwijk als beste uit de bus gekomen. Bewoners vrezen nu voor veel overlast door (hang) jongeren en zijn in rep en roer.