Witwasverdachte wordt voor de tweede keer uit zijn huis gehaald: ‘Alles lag aan gruzelementen’

Eindeloos getoeter, filerijden en boze bewoners: verkeersin­farct op weg naar Mall of the Nether­lands

Op tweede pinksterdag zijn er flinke files ontstaan op weg naar de Mall of the Netherlands in Leidschendam. Veel dagjesmensen trokken richting het grootste winkelcentrum van Nederland, waardoor er een verkeersinfarct ontstond in en op weg naar Leidschendam. Het leidde gedurende de middag zelfs tot een file die reikte tot aan de snelweg A12.

6 juni