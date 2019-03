Wolvarkens vreten bodem van kas schoon

,,Dit is een hele leuke samenwerking”, legt Hilde Jansen van de druivenkwekerij uit. ,,Ik ken de Westlandse herder Pieter Dekker en vroeg hem of we samen niet iets leuks konden doen. Hij heeft niet alleen schapen, maar ook koeien en wolvarkens.” Zo gezegd, zo gedaan en in een mum van tijd liepen er drie wolvarkens door de kas. ,,Wij hebben een hele grote moestuin binnen, waar we ook pompoenen telen”, zegt Jansen. ,,Daar lopen ze nu. Het is echt super, een hele mooie kringloop. En ze wroeten alles helemaal ondersteboven. Ze zitten zowat een halve meter diep, echt hartstikke leuk.”

Als Hilde Jansen komt aanlopen in de kas, draven de varkens naar haar toe. ,,Maar ik hoef bijna niks bij te voeren, want er zit zó veel in de grond. Ze hebben een megagrote snuit en graven allerlei kleine dingen op uit de grond. Ze hebben het onwijs naar hun zin en volgens Pieter zijn ze erg relaxed geworden. Helemaal zen.”



Volgende maand gaan ze weer weg en dan wordt de moestuin weer ingezaaid. ,,De grond is nu helemaal super”, zegt Jansen blij.



