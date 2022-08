Wonen is hot item tijdens vierde Plustival: ‘De situatie is nijpend voor senioren’

,,We kregen regelmatig opmerkingen van met name jongere senioren dat de vrijdag voor hen niet haalbaar was in verband met werkzaamheden”, legt Seniorenraadvoorzitter Anneke van Vliet uit. ,,Vandaar dat we van de vrijdag naar de zaterdag zijn verhuisd. Uit enquêtes die we in de loop van de jaren hebben gehouden blijkt dat het Plustival door de bezoekers zeer op prijs wordt gesteld. Vandaar dat we met veel enthousiasme aan de slag zijn gegaan.”