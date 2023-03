Woningbouwprojecten en oude kassen: dit heeft de provincie te zeggen over Westland

twee minuten met Erik praat over zijn leven met kanker: ‘Ik hoop anderen ermee te kunnen helpen’

Ben je topfit en kiplekker, heb je ineens kanker! Wat doe je dan en hoe red je je? Het overkwam Erik Huisman (1960) uit Monster en hij schreef er twee boeken over: Mallemolen en Mallemolen 2. Donderdag geeft hij een lezing bij Carma, het centrum voor leven met en na kanker, aan de Dijkweg 21 in Naaldwijk. Iedereen is welkom.