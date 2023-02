Woningen tijdelijk ontruimd nadat werknemers gasleiding raken in De Lier

Fietsen­dief­stal­len lopen de spuigaten uit in Westland: ‘Er móeten camera’s komen’

Het aantal fietsen dat in Westland gestolen wordt begint de spuigaten uit te lopen. Vooral elektrische fietsen zijn een gewild doelwit, maar ook brom- en snorfietsen verdwijnen aan de lopende band. Vorig jaar werden er in totaal 500 gejat, terwijl dat er in 2021 294 waren. De roep om meer camera's in het straatbeeld wordt daarom steeds harder.

5 februari