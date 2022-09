Woningen voor starters en studenten bij World Horti Center komen steeds dichterbij

column Hiermee eindigt de Haagse bloedlijn van o zo belangrij­ke broedplek­ken voor cultuur

Enig idee hoeveel dividend we hadden kunnen krijgen van onze aandelen Eneco, als wij niet zo dom waren geweest deze aan een Japanner te verkopen? Nu verdwijnt de 675 miljoen aan opbrengst in het zwarte gat dat corona, energiecrisis of stuurloze duurzaamheid heet. De geschiedenis zal hard oordelen over de historische mispeer om de familiejuwelen te verkopen.

27 september