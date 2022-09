Woonunits voor vluchtelingen uit Oekraïne zijn lek: ‘Help ons, alles wordt nat’

Vooropgesteld, de vrouwen en kinderen zijn erg dankbaar dat ze in Westland zo gastvrij zijn ontvangen en ze zijn dolblij met de enorme steun en hulp die ze krijgen, maar een droog huis zou wel zo fijn zijn, zo laten ze weten in een brief die ze naar de fractie van het CDA hebben gestuurd. Zeker met de herfst en winter die eraan komen. Sinds 1 augustus zitten ze in De Lier, na eerst op camping Vlugtenburg en twee weken in een hotel gewoond te hebben.