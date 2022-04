Wordt Oekraïens de nieuwe voertaal in de kassen? Vluchtelingen staan te springen om te werken

Brok graniet Ard Vollebregt van Quintus stopt ermee: ‘Ik had het niet willen missen’

Ard Vollebregt (30) is met Quintus bezig aan zijn afscheidstournee in de Handbal NL League. Op zijn zestiende jaar kwam hij bij de mannenselectie en maakte hij promoties en degradaties mee. ,,Het was een periode die ik niet had willen missen.”

7 april