World Horti Center in teken van cannabis

Twijfels over draagvlak voor pumptrack­baan

De langverwachte aanleg van een pumptrackbaan in Westland laat nog altijd op zich wachten. De baan is gepland op het zogenoemde Navosterrein in het Waelbos in ’s-Gravenzande, maar binnen de politiek groeien de twijfels. Westland Verstandig vraagt zich af of het initiatief op voldoende draagvlak in de buurt kan rekenen.

17 november