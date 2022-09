World Horti Center opent deuren voor consument

Het World Horti Center in Naaldwijk opent op vrijdag 30 september zijn deuren voor consumenten. Op deze dag kan iedereen een kijkje komen nemen in het kennis- en innovatiecentrum van de glastuinbouwsector. Hier komen ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid samen om te werken aan een innovatieve glastuinbouwsector. Normaal gesproken zijn de deuren gesloten voor consumenten.

Tijdens het bezoek aan het World Horti Center krijgen deelnemers een rondleiding van één van de ervaren HortiXperts. Zij nemen de bezoekers anderhalf uur mee door het hele gebouw. Hierbij krijgen de gasten alles te horen over de laatste innovaties in de glastuinbouwsector. Ook brengen ze een bezoek aan het I-Grow paviljoen en de onderzoekskassen van Vertify.

Het I-Grow paviljoen is het eerste themaplein van World Horti Center. Dit staat in het teken van vertical farming. Dat klinkt misschien nog als toekomstmuziek, maar wordt op steeds grotere schaal toegepast. Dit wordt duidelijk in de 360 graden-film die de bezoekers te zien krijgen in de ‘Black Box’. Deze film laat zien hoe vertical farming in zijn werk gaat.

Rondlopen

Daarna kunnen mensen zelf rondlopen over het themaplein. In de onderzoekskassen van Vertify krijgen ze meer te horen over de samenwerking tussen de studenten van MBO Westland en onderzoekers.

De rondleiding heeft plaats op 30 september van 14.00 tot 15.30 uur. Het World Horti Center is gevestigd aan Europa 1 in Naaldwijk, op de Horti Campus tegenover Royal FloraHolland. Er is voldoende parkeergelegenheid. Een rondleiding van anderhalf uur kost 15 euro per persoon, inclusief een kop koffie of thee. Deelnemen kan door een e-mail te sturen naar events@worldhorticenter.nl.

