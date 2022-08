World Horti Centrum slaat vleugels uit in het welvarende Koerdistan

ADO Vrou­wen-ta­lent Jaimy maakt zich op voor Eredivisie Awards: ‘Ik ben meteen gaan shoppen’

ADO Den Haag Vrouwen-aanvaller Jaimy Ravensbergen (21) hoort vanavond of ze tot talent van het jaar in de vrouweneredivisie is gekozen. ,,Het is eerste wat ik gedaan heb toen ik het hoorde? Ik ben meteen gaan shoppen!”

30 augustus