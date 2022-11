WOS moet weg, maar waar naartoe is nog onduidelijk

Waar moeten de WOS en Okidoki naartoe? ‘Wij verwachten geen vertraging voor tweede Berkenflat’

De lokale omroep WOS en kinderopvang Okidoki moeten verkassen van de plek waar ze nu zitten naast De Brug in ‘s-Gravenzande omdat anders de realisering van de tweede Berkenflat in gevaar komt. Ondanks al het gesteggel over de verhuizing van de WOS naar De Veiling in Poeldijk houdt de stichting Serviceappartementen Het Oude Land, die de Berkenflat wil bouwen, alle vertrouwen in wethouder Barend Rombout. ,,Wat de wethouder zegt is positief voor ons, wij verwachten geen vertraging.”

2 september