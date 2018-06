Wulps feestje knakt carrière bloemenman

Ontmoeting in... Ontmoeting in Naaldwijks skatepark: 'Skaten is vrijheid'

11:48 Het skatepark in de Pijletuinen in Naaldwijk is één van de favoriete spots van Toni But (26) en Tim Post (31). De twee skatevrienden leerden elkaar tien jaar geleden op de skatebaan kennen. Nu glijden ze fanatiek heen en weer over de baan voor hun trucjes.