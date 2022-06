‘Wurgcontracten arbeidsmigranten pijnlijk voor iedereen’

Vrienden­groep dacht verwarde man te helpen, maar dan steekt Arnold K. drie keer in ribben van man (32)

Het was voor de vriendengroep een daad van medemenselijkheid, maar die liep uit op een steekpartij op straat. Na een etentje in een bekend Haags visrestaurant op 12 december vorig jaar, gaven ze een verwarde man op straat nog wat geld voor een overnachting. Een van de vrouwen uit de groep begeleidde hem naar een woning aan de Meeuwenstraat in Den Haag.

