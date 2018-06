Yes, een speelgoedpistooltje gewonnen! Maar mag dit eigenlijk wel?

De Nederlandse politie - en de politie Westland, die vooruitblikt op de vele feestweken in de regio, in het bijzonder- zit met de handen in het haar vanwege het aantal meldingen over mensen die een nepvuurwapen op zak hebben. ,,Regelmatig worden agenten op straat geconfronteerd met jongeren die nepwapens bij zich hebben. Vaak zijn deze replica's nauwelijks van echt te onderscheiden. Zeker niet voor een agent die in een split second moet beslissen of hij moet ingrijpen of niet'', legt de politie uit. Het persoonlijke verhaal van agent Gert van de politie Den Haag, dat deze week op deze website verscheen, illustreert waar een agent in zo'n situatie tegenaan loopt.