Zandmotor blijkt een goudmijn aan vondsten uit de oudheid: ‘Schatkamer van de Neanderthaler’

Unieke vondst van honderd wantsen in Haagse Vogelwijk: 'Dit is nieuw voor Nederland’

2 augustus Ze waren eigenlijk op zoek naar heel iets anders, maar plots stuitte een delegatie van zomerkamp ‘JNM - Jongeren in de Natuur’ op een unieke vondst in Den Haag. In een hoge struik van een tamarisk in de Vogelwijk werden honderden wantsen aangetroffen van een soort die hier nog niet eerder werd geregistreerd. ,,Dit is nieuw voor Nederland.”